【政新鮮】打壓陳培哲 造謠作假卻抓別人 羅智強：民進黨治國術

中研院院士陳培哲日前因公開質疑國產疫苗，並指審查最大困難為蔡總統而遭到圍剿。此外，也有許多偵辦假消息事件，引發網友熱議表示根本雙標。台北市議員羅智強接受⟪中時新聞網⟫專訪時怒批：「做賊喊抓賊，造假喊打假，這就是民進黨的治國術！」

羅智強提到，自己日前也因引述越南宣布要買1.25億劑的國際的疫苗，遭民進黨人士稱是放假消息。他表示，所引用的資料皆來自新聞及官方網站，並問到「民進黨要不要把越南的總書記抓起來關三天？」，他也質疑，「民進黨您自己的一堆假消息到底辦不辦？范綱皓的假消息，包括林靜儀一直在放假消息，王定宇也一直在放假消息，我都沒看到刑事警察局有任何的動作啊？你不要雙標，要辦通通辦！」

羅智強指出，陳培哲院士因為針對國產說了專業的良心話，結果受到民進黨排山倒海的打壓。(本報資料照片)

羅指出，「民進黨除了打壓政敵外，過去的盟友，今天也都變成一定要消滅的敵人。」他舉例，陳培哲院士因為針對國產說了專業的良心話，也提出專業的質疑，結果受到民進黨排山倒海的打壓，抹黑抹紅，網軍齊出。另外他也點出，蘇偉碩和潘忠政在過去很多的議題上，都是跟民進黨站在同一邊的，卻因為提出諫言，成為被打壓的對象。羅智強認為，「這就是民進黨過去一貫的套路，他聽不下任何專業的聲音跟良心的聲音。」

最後他也提到，如今疫情嚴峻大家都相當擔心緊張，但蘇貞昌居然拿雞腿比疫苗，總統府幕僚因為新北的確診人數高，貼出一副大肆慶祝的貼文，而立法委員吳思瑤還在台灣人民承受痛苦的時候曬她冰箱裡的日本飲料跟大家乾杯。羅智強怒轟，「這就是今天民進黨，活生生的何不食肉糜，完全不在乎人民痛苦的，等於是一個現形記。」

(剪輯/袁杰)

(中時新聞網)