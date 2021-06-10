逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日震盪拉回整理，終場下跌109.99點作收，跌幅0.64％，收在16,966.22點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.88點作收，漲幅0.43％，收在203.5點；三大法人進出方面，外資續賣149.74億元，投信轉賣2.26億元，自營商續賣12.89億元，惟外資法人於台指期轉買778口多單，累計淨空單部位為28,668口，心態轉趨謹慎保守。

隨加權指數累計漲幅已大，預期後市將有震盪整理之必要，除了受到拜登基建談判破裂、通膨預期升溫、費半指數震盪拉回及台積電ADR 8日跌近2％。

個股方面，本周納入投資組合的台揚，白牌大單將於下半年放量出貨，加上集團加持、內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

不過，在震盪拉回整理的過程中，部分電子股強彈上漲，包括力旺、晶宏、敦泰、天鈺、通嘉、聯陽、金麗科、亞信、點序、九齊、環球晶、中美晶、合晶、欣興、南電、景碩、台光電、聯茂、台燿、技嘉、晶相光、台揚、德宏、晶焱、強茂、泰谷，均表現強勢，顯見在第三季電子傳統拉貨效應帶動下，電子類股可望接棒輪動上漲，端午節後的行情並不看淡。

(工商 )