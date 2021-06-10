證券分析師陳杰瑞表示，台股10日表現回神，終場大漲193點，收在17,159.22點，呈現價漲量增，且重新站回5日均線之上，化解可能回側頸線的壓力。不過，在量價結構方面，成交量仍稍嫌不足，顯見台股若欲挑戰前高17,709點，需要更大之攻擊量。

帶動台股10日展開大反攻的功臣，非台積電莫屬，台積電大漲2.22％，呈現價漲量增，且大於5日均量，站穩5日均線，是有效的攻擊量。背後原因莫過於台積電公布季度股利，董事會核准配發今年首季每股現金股利2.75元，高於近七季的2.5元，市場預期今年的現金股利可望提升至11元，吸引不少低接買盤進場。

個股方面，本周納入投資組合的新唐，4月營收雖較同期增加二倍，惟單月稅後純益5,400萬元，年減兩成，劣於市場預期，失望性賣壓湧現，股價回測至月均線。

觀察盤面，雖台股大漲，惟航運三雄表現疲弱，故近期盤面主流重新回歸電子股，半導體指標股台積電、聯發科同步轉強，持股新唐大漲，盛群、台光電、金像電、台康生技均表現凌厲，顯示目前主流聚焦於IC設計、PCB、生技股，均是近期可留意之方向。

(工商 )