疫情下生鮮肉品、加工品相對大賣，加上原物料持續漲反應成本，使得肉品雙雄大成（1210）、卜蜂（1215）等5月營收續旺；其中，大成受益轉投資挹注5月合併營收80.29億元年增32.51％，累計前五月營收達389.15億元，年增27.6％創新高。

而卜蜂5月生鮮加工食品因疫情相對銷售佳、客單高帶動營收達20.87億元，較去年同期成長15.71％，累計前五月營收98.03億，年增逾一成，亦創同期歷史新高。

大成今年度在轉投資挹注下，營收逐月飆漲，加上豬價行情好，原物料等起漲反應在銷售價提升，相對帶動營收大幅成長，5月營收80.29億元，年增32.51％，累計前五月營收達389.15億元，年增27.6％創新高。

卜蜂5月受惠疫情下，生鮮肉品尤其是食品加工這部分業績相對亮眼，帶動營收達20.87億元，較去年同期成長15.71％，累計前五月營收98.03億，年增逾一成，亦創同期歷史新高。

卜蜂指出，民眾無法出門用餐，宅在家上班上課，食品加工方便且客單高，亦挹注營收增長，此外近期豬價衝至80多元，加上原物料「黃小玉」起漲近半年，飼料反應成本售價也跟著調高，但比較起原物料起價2～3成，終端售價調幅不到一成，後續還是會陸續再做調整，營收亦順勢拉高。

(工商 )