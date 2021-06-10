前雲林縣長張榮味施打疫苗引發特權質疑，民進黨立委蘇治芬今天在立法院爆料，張榮味在虎尾青埔宮施打疫苗，其女張嘉郡則是在土庫衛生所施打疫苗，並要求衛福部長陳時中追查違法濫權施打疫苗。

蘇治芬詢問，張麗善讓家族施打疫苗，目前疾管署是否有掌握狀況？陳時中表示，雲林縣政府的說法是說是同住家人施打，但時間上似乎對不起來，我們還在了解是什麼時候施打。

蘇治芬說，這事情鬧這麼大，部長應該要掌握，如果沒有很明快處理，難保這種情勢再發生。蘇治芬又問，施打疫苗一定要在診所或醫院嗎？可以在縣府裡嗎？有沒有可能在家裡？

陳時中說，在家裡打應該是非常特殊的情況，如果是在名冊中，又因為行動不便無法外移。但目前沒有打的人還很多，不太會服務的那麼周到。

蘇治芬進一步表示，她提供兩個資訊希望衛福部去追查：張榮味濫權違法施打疫苗的地點是不是在虎尾青埔宮？張嘉郡是不是在土庫衛生所也濫權違法施打疫苗？陳時中說，他會來查，畢竟有段時間有開放自費。

(中時 )