香港女星楊埕在2014年參加港姐選美，因神似女神張柏芝受到關注，在就讀中央戲劇學院時，就已被導演相中拍電影，之後更有「清純版張柏芝」封號；楊埕時常透過IG和粉絲互動，最近她自曝一天發生2次車禍，嚇得三魂不見七魄，更忍不住開玩笑，和大家的問答差點變成她的遺言。

楊埕日前在IG限時動態發起問答活動，昨（9）日卻突然自曝「死神來了」，原來她在前一天（8日）遇到2次車禍，遭到追撞時嚇得她三魂不見七魄，所幸人沒有大礙，車子多處有擦撞痕跡；從她PO出的照片中寫到，「早上車被撞，下午被抄罰單，夜晚十字路口撞車」。

楊埕日前一天遇2次車禍，事後笑說和粉絲在IG的問答差點變遺言。(圖/ 摘自楊埕IG)

事後楊埕也在IG向粉絲報平安，但也忍不住開玩笑，先前回應粉絲的50個問題，「差點就變成我的遺言」，並把這些問與答製作成影片，分享給大家看；且感謝同行的朋友，也提到打電話和媽媽報平安，還調皮地說，「如果我死了，你們就是我最後說話的兩個人」。

一些網友看到楊埕驚險的日常，都紛紛留言關心，「要小心，花錢消災也好」、「好險人沒事」、「天啊，一天發生這些，少出門好了」、「唉，最重要的是人沒有事就好」。

(中時新聞網)