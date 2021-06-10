台東縣連7天日「嘉玲」10日破功，新增1確診為太麻里林家小館群聚相關延伸，在5月27日已匡列隔離，9日居家隔離期滿，PCR篩檢陽性；另外，3天端午節連假，搭火車到台東的民眾約400人，縣府11日下午起在台東火車站啟動快篩站。

縣長饒慶鈴表示，台東縣10日新增確診個案為60多歲太麻里人，為5月15日太麻里群聚相關延伸，也是在5月27日公布的太麻里群聚關係個案6367的先生，第一時間已匡列居家隔離，9日居家隔離期滿，PCR篩檢陽性、CT值＞30，因有肺炎情況，疾管署東區管制中心指揮官決定收治住院。

饒慶鈴指出，根據台鐵資料，端午節連假，各列車到台東的訂票共400張票，縣府將於11日下午4點起，在台東火車站設置臨時快篩站，目前全縣16鄉鎮、豐年機場、台東火車站共設置18站快篩站、8站PCR檢測，呼籲所有到台東站的旅客只要提供連假3天的乘車車票，就可自行到快篩站快篩。另外，因為飛機停飛，航空部分是0，國光客運1天往返兩班，旅客都個位數，公路自駕部分無法控制。

針對疫苗接種，饒慶鈴表示，目前莫德納疫苗台東分配到800劑，由中央直接配送給各醫院，另外，AZ疫苗預計12日起分階段陸續配送，台東目前尚未收到AZ疫苗，待中央撥補後疫苗數量充足，開放大量施打。

此外，台東縣政府今日協調陸軍花東防衛指揮部化學兵連，出動悍馬車4輛及重型消毒車2輛，共計27位化學兵，針對人口密集的台東市周邊主要幹道清消。

(中時 )