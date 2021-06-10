好心肝診所偷打疫苗延燒，北市府今早公開共6家診所拿了202瓶疫苗，其中，小禾馨診所4個分店85瓶、好心肝診所115瓶、和眾診所2瓶。對此，台北市長柯文哲不滿，竟由一個股長就可分配疫苗，痛批搞什麼鬼，並允諾給社會一個交代。

柯文哲表示，一開始AZ疫苗發到各醫院，覺得拖太久，下次應該下令，發下去幾天內不打就收回來，結果卡在那裡。柯直言，每次媒體都在說北市疫苗沒打完，但他早已發給各大醫院，而這些醫院平常也不是我在管，最後還是有下命令趕快打。

柯文哲強調，不需要為了事情找理由，該改就去改，但總是有很多問題，不然不會造成這樣，去解釋也沒用，「我們都認了！錯就是錯！」柯坦言，自己也很想問為什麼給這些診所，「是在搞什麼鬼？」怎麼沒有管控系統，不過會立即查明後，給社會一個交代。

對於小股長有權利分配疫苗，柯文哲說，相關檢調都會調查出來，但是透過職務分工表，股長的確就可以發出去疫苗，但不管怎樣，長官要有督導責任，平常流感疫苗就算了，這種重大疫苗，長官沒注意到長官還是有責任，「我們都會負起管理不周的責任」。

對於是否公布違規施打的民眾，北市副市長黃珊珊指出，違規施打與否必須查證，而這也牽涉到個資，目前還在比對是否一道三類接種，確定違規才能處以行政處罰，處罰後才能對外公告。

(中時 )