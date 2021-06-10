好心肝診所違法濫打疫苗給志工，台北市長柯文哲10日上午也公布，基層診所中，除了給好心肝110瓶疫苗外，也有給小禾馨診所85瓶、合眾診所2瓶，但至於其餘這2間是否合法？北市副市長黃珊珊說，都正在稽查中。禾馨醫療營運長林思宏則強調，都合法施打給第一類醫事人員。

針對黃珊珊9日中午先表示5月27日已將疫苗配發給一般診所，但又說6月2日才有專案配發給好心肝診所，但小禾馨診所卻是在5月31日領到疫苗？黃珊珊坦言，報表有錯誤、誤植，更正是5月31日配發疫苗給一般診所。

黃珊珊說，正在稽查為何疫苗5月31日先流到小禾馨診所，6月7、8日流到好甘心診所，目前好肝心部分比較清楚，經比對有不符合前三類優先人員，會依《傳染病防治法》開罰最高200萬元，好心肝與好甘心分別拿65瓶、50瓶疫苗，都會依法裁處，但也還是要等檢調、政風比對才確定。

黃珊珊說，至於小禾馨則也還要比對，若施打對象不是前三類才會罰30萬至200萬元，合眾診所也在稽查中。對於小禾馨稱未違法，黃珊珊說，會請小禾馨舉證給檢調調查。

民進黨北市議員洪健益爆料，小禾馨施打疫苗不僅採預約制，1針還要5、6000元。林思宏直呼荒謬，駁斥是PCR檢測的費用，卻被洪議員混為一談，會跟律師討論是否提告；黃珊珊則說，目前都是爆料，希望提出具體事證，北檢也已分案調查，有不法就會究辦。

另外有爆料好心肝診所的疫苗是從北區醫學中心偷出來，柯文哲則說，北市府沒接到這方面消息，台灣的醫學中心相當嚴謹，會被偷出來到診所機會不大，他覺得不可能，對系統制度有一的定信心。

(中時 )