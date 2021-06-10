繼先前宣布Apple Music將升級提供無損音質（lossless）以及空間音訊的服務後，蘋果（Apple）終於在今年的全球開發者大會（WWDC21）中宣布服務正式上線。如今，Apple Music的訂閱使用者，搭配可支援的耳機，就可以感受無損音質或是空間音訊的獨特音場魅力。

蘋果指出，支援杜比全景聲技術的空間音訊功能，為藝人帶來新的契機，透過從四面八方而來的多維度聲音與清晰度，幫助藝人為粉絲創造身歷其境的聲音體驗。即日起，訂閱者可以使用空間音訊功能，率先聆賞由世界上最傑出的藝人製作的數千首歌曲，以及各種類型的音樂。

蘋果指出，適用「空間音訊」的專輯將在詳細資訊頁面上以徽章標示，便於識別。此外，Apple Music 還提供了一組由編輯精心挑選的特殊空間音訊歌單，讓聽眾能找到喜愛的音樂，並協助他們進一步探索。歌單橫跨搖滾、嘻哈、爵士樂、古典音樂、拉丁到流行音樂，展現了 Apple Music 空間音訊的魔力。

隨著越來越多藝人開始投入專為體驗空間音訊而打造的音樂作品，Apple Music 正與藝人和音樂廠牌合作，新增更多新歌與經典曲目等內容。Apple Music 和杜比攜手打造讓音樂家、製作人與混音工程師能更容易使用杜比全景聲創作歌曲的環境。目標包含在主流市場中增加支援杜比技術的錄音室數量至兩倍，提供教育訓練課程、以及為獨立藝人提供資源等。

Apple 也在 Logic Pro 中直接建構沉浸式音樂創作工具。今年稍晚，Apple 將發布 Logic Pro 的更新，這將讓任何音樂家都能夠使用與 Apple Music 相容的空間音訊功能創作歌曲和混音。蘋果也在官網發布文章，邀來Apple Music 主持人 Zane Lowe 分享了空間音訊功能將如何改變音樂。

預設情況下，Apple Music 將在所有配備 H1 或 W1 晶片的 AirPods 和 Beats 耳機，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 中的內建喇叭上自動播放支援杜比全景聲音軌的空間音訊 。Apple Music 上的空間音訊也即將在 Android 系統裝置上推出。

現在，粉絲還可通過聆聽特別指南中收錄的 Marvin Gaye 和 The Weeknd 熱門作品片段，瞭解從單聲道到立體聲，到空間音訊的體驗差別。

此外，即日起Apple Music 也會將保真壓縮音訊技術運用到曲庫中的 7,500 多萬首歌曲之中。Apple 使用 ALAC (Apple 保真壓縮音訊編碼)，以保存原始音檔的每一個位元。這代表著 Apple Music 的訂閱者能聽到和藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音。

欲開始收聽保真壓縮音訊，使用最新版本 Apple Music 的訂閱者可以在「設定」>「音樂」>「音訊品質」中開啟功能。在這裡，訂閱者可以就不同的網路連線方式（如行動通訊、Wi-Fi 或下載項目），選擇不同的音訊解析度，感受更飽滿、豐富的無損音樂。

根據蘋果官網資訊，Apple Music服務升級初期，約有2000萬首HiFi音質音樂（全曲庫7500萬首預計至年底前皆可升級），同時上線之際預計會有部分音樂支援杜比全景聲的空間音訊。

(科技)