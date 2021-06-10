每個人都希望能夠交到真心以待的朋友，然而卻總有人將利益擺在第一順位，喜歡說謊欺騙別人。搜狐命理專欄近日發文，點名處女座、雙魚座和天蠍座，他們的觀察力都非常敏銳，只要有人敢欺騙、挑戰他們，他們很快就會察覺異狀，而且不留情面地進行反擊。

1、處女座

處女座是一個完美主義者，所以對於細節總是非常敏感，如果從中捕捉到一些可疑的東西，他們就可以很快看穿你的所有想法，並且迅速開啟高度警戒模式，雖然處女座不會直接把真相點破，但你在他們心目中的地位和好感度就會瞬間下降許多。

2、雙魚座

雙魚座擁有敏銳的觀察力，而且非常善於思考，只要有幾條線索就能夠分析出過程和結果，他們也很擅長看穿別人的心思，不過雙魚座本身卻十分低調、不愛炫耀，旁人很難讀懂他們到底在想什麼，所以最好不要輕易欺騙他們，否則下場將相當分悽慘。

3、天蠍座

天蠍座充滿神祕感，不太喜歡與人交流，事實上他們只關心和自己相關的事情，所有人的一舉一動他們都看在眼裡，只要沒有威脅到他們就不會有任何反應，然而一旦有人試圖挑戰他們，天蠍座絕對會不留情面地反擊，所以千萬別想在天蠍座面前動歪心思。

(中時新聞網)