大陸當紅女星秦嵐，因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角而爆紅，溫柔嫻淑形象深植人心，成了眾人公認的白月光，被封為「最美皇后」，她因此戲約不斷，而秦嵐忙碌之餘不忘粉絲，經常透過社群分享近照，可以發現她外型保養得宜，看不出已經41歲，近日她又在IG更新一組海灘照，在海邊跳起「空中芭蕾」，身形曼妙，立刻引發討論。

被封為「最美皇后」的秦嵐，事實上早在演出《延禧攻略》之前，先是被瓊瑤相中，2003年在《還珠格格3》演出「知畫」打開知名度，2007年又接演瓊瑤劇《又見一簾幽夢》，被瓊瑤形容是「天上一顆星，人間一滴淚」，特質在眾多瓊瑤女郎中獨樹一格。

而秦嵐除了宮廷古裝劇外，也積極嘗試時裝造型，她8號在IG分享最新美照，穿著大紅色細肩帶飄逸洋裝，在豔陽高照的海灘上，拍下充滿夏季風情的照片，裸背加上高衩剪裁，讓漫步海灘上的她，裙襬隨風揚起，美背與長腿全都露，膚色白得發光。

特別的是，有別於在戲中恬靜的模樣，秦嵐在海邊嘗試了動態動作，在空中跳起並手腳做出延伸動作，顯得長腿更加筆直，身形猶如芭蕾舞者般優美，且充滿朝氣與活力，讓粉絲看傻了眼，直呼看見不一樣的白月光，「美爆了我的娘娘」、「姐姐好仙」，而秦嵐隨美照寫下「懷念旅行的海」，粉絲也祈願疫情快過去，讓眾人能再到世界各地去旅行。

(中時新聞網)