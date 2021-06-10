63歲功夫巨星元彪（本名：夏令震）家境富裕，老爸是上海商人，他在5歲向于占元拜師學京劇，與師兄洪金寶、成龍等人組成「七小福」，參與過《A計劃》、《奇謀妙計五福星》、《快餐車》等不少經典電影。近來鮮少在螢光幕前露面的他，近日開心與盧惠光、任達華、林國斌等一票老友聚會，照片中可見他63歲體態依舊完美，結實胸肌簡直快撐報白襯衫。

香港武打明星盧惠光近日在社群網站曬出與一票好兄弟聚會照，開心寫下：「回憶今晚！」聚會成員更是大有來頭，有「斷水流大師兄」林國斌、影帝任達華，還有好久不見的武打明星元彪，雖然這些大明星們都已年過6旬，但無論外貌還是體態依舊保持完美，神采奕奕，更有網友注意到元彪臉上的招牌黑痣不見了。

元彪63歲身材依舊保持完美(右2)。(取自盧惠光IG)

其實元彪不僅功夫一流，戲外還是演藝圈難得一見的專情好男人。他當年因為師兄洪金寶的介紹認識了女星彭秀霞，兩人從交往到結婚，元彪對初戀老婆呵護備至，出道至今45年零緋聞，與妻子恩愛有目共睹。

元彪2015年風光嫁女，妻子彭秀霞當然也盛裝出席，她更罕見地受訪談維繫夫婦感情之道，「這麼多年來都是互相包容。」彭秀霞說夫妻間能夠信任彼此很重要，自己更是絕對相信老公，也大讚元彪給她的安全感是有錢都無法買到的。

(中時新聞網)