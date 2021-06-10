進入夏季飲料消費傳統旺季，對瓶用酯粒需求增加；疫情激勵宅經濟成長，市場對外送包裝材料市場需求激增，加上原物料價格上漲帶動酯粒報價提升，國內主要酯粒遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444），5月合併營收亮麗，年增率都有2位數。業者預期，產業景氣旺度應可維持到第三季的中旬。

遠東新5月合併營收200.92億元，年增25.45％；新纖5月營收36.97億元，年成長55.86％；力麗5月合併營收8.49億元，年增83.41％。

受油價上漲，酯粒主要原料PTA、EG等，報價上揚， 今年以來，聚酯、加工絲等相關產品價格漲幅都在10％以上，市場預期，在酯粒需求增加下，第二季全季、第三季初，相關產品的價格應仍可維持在高檔。

受惠夏天飲料熱銷，每年的第二季都是瓶用酯粒的熱銷旺季，酯粒廠指出，今年更因為疫情關係，外送、電商平台需求大增，下游客 戶已提前在3月開始拉貨，而預期此訂單需求可維持到第三季初。

遠東新指出，今年以來主要酯粒產線幾乎都是全產全銷。集團酯粒生產基地分布在台灣、大陸、越南、美國，年產量超過200萬噸。而目前在缺櫃、缺船、運費上漲等市場干擾因素仍存在，下游客戶拉貨動能已轉強，預期此動能應可維持到第三季。

新纖、力麗表示，疫情造成宅經濟興起，外帶外送產品增多，外包裝材消耗增加，瓶用酯粒的需求增加，而第二季又進入其他飲料產品對酯粒的需求旺季，第二季瓶用酯粒產能已全產全銷。

(工商 )