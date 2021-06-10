受到滯留鋒面影響，自6月5日起南台灣豪雨不斷，對南台灣木瓜農民造成巨大影響。華南產險表示，自豪雨發生迄今，台南市、屏東縣以及高雄市六龜區所約定的氣象觀測站，經過統計有近七成投保農民符合理賠資格，並已啟動快速理賠作業並主動通知保戶，將在最短時間內完成保險金給付。

華南產險指出，「華南產物風速及降雨量參數木瓜保險」是國內首創農作物保險可附加投保農業設施（棚架網室）的農業保單，可依需求單獨投保「風速參數」或「風速及降雨量參數」，風速參數是在「颱風期間內」，經約定氣象觀測站測得最高之「最大陣風」達蒲福風級10級為理賠門檻；降雨量則是「保險期間內」連續5日內累積降雨量達400毫米。

只要中央氣象局發布海上、陸上颱風警報或豪雨特報，華南產險即會主動監測氣象觀測站數據，一旦達到理賠門檻便會以簡訊通知投保農民，並依照投保時所提供的銀行帳戶進行快速撥款，具有數據公正客觀、理賠快速簡便的特色，且因災後無須勘損，不僅可加速理賠流程，亦可避免理賠爭議。

華南產險指出，目前木瓜保險是以全國前三大產區為承保區域，包括台南市楠西區、南化區、玉井區、大內區以及山上區；高雄市為旗山區、美濃區、杉林區以及六龜區；屏東縣則為新埤鄉、內埔鄉、高樹鄉、鹽埔鄉以及長治鄉。

華南產險提醒，今年木瓜保險首波銷售期至6月30日截止，目前適逢梅雨季且颱風季即將到來，為因應後續可能發生的颱風與豪雨，建議尚未投保的農民可儘速向華南產險提出投保申請，並在保費補助申請截止日前，向所在地區農會提出保費補助申請，若錯過6月底投保期，下次投保要等到10月份才能投保。

(工商 )