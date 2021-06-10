逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股四大指數9日全面下殺，但台股10日仍在績優電子股帶動下，收盤飆漲193點，以17,159點作收，一舉突破5日與10日均線兩道反壓，成交值放大至4,089億元，呈現價量齊揚的榮景。同時電子股大漲1.65％，且成交比重站穩五成以上，主流地位不變，反觀傳產股的航運、造紙卻逆勢下跌，短線暫宜避開。

強勢股部份，網通IC設計股亞信與銅箔基板大廠台光電5月營收雙雙改寫單月新高紀錄，股價10日皆以漲停價作收；弱勢股方面，防疫股美德醫-DR逆勢重挫，陽明也因三大法人聯袂賣超，股價失守10日均線，持股者建議盡快賣出。

此外，本周納入投資組合的泰豐，市場派將在今年10月底前召開股東臨時會並提出全面改選董事議案，南港截自8日止已累計大買14.52萬張，持股比例高達30.6％，10 日呈現價跌量縮，代表籌碼穩定補量仍會再攻。

(工商 )