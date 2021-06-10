卓越(2496)5月營收為0.53億元，月減4.34％，年減30.27％；前5月營收為2.64億元，年減24.1％，主要去年同期仍有光纖事業收入墊高比較基期，若排除此因素影響，前5月營收則較去年同期成長0.32％。

卓越表示，由於5月台灣疫情升溫，政府宣布全台第三級疫情警戒延長，學校同步延長停課時間，雖影響學員開課營收認列減少，惟卓越已有線上數位平台資源導入與優化，全體學員採取線上教學，包括雲端數位學習、線上課程規劃、一對一進度關心、即時作業線上解惑、線上補課及班務系統等，幫助學員學習及課程進度安排。

目前因應台灣政府防疫政策，旗下教育事業暫時停止實體課程，恢復時間尚需觀察第三級疫情警戒狀況。集團積極達到旗下學員停課不停學目標，即刻推出線上教育課程、輔導系統等配套措施，且持續強化預約制線上全科輔導、線上觀課學習不斷線等數位服務，並擴大旗下陳立教育、陳立小學堂招生計畫，集團仍持續看好陳立教育積極拓展國中、國小部領域，有望整體成長動能優於高中部水準。

(時報資訊)