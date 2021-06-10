連鎖餐飲集團王品(2727)受台灣三級警戒衝擊，2021年5月合併營收「雙降」近11月低點，但在中國大陸強勁復甦挹注下仍相對有撐。展望後市，集團迅速透過外帶、外送、電商三管齊下，致力填補營收缺口，以降低營運衝擊。

王品公布5月自結合併營收13.19億元，月減10.65％、年減5.38％。其中，台灣事業群7.03億元，月減達28.81％、年減達26.87％，但中國大陸事業群6.16億元，月增達25.97％、年增達42.3％，改寫同期新高。

王品表示，台灣事業群因母親節檔期業績創新高，彌補中旬後疫情三級警戒後禁止內用造成的營業缺口，營運相對有撐。中國大陸事業群則已擺脫疫情、迎來強勁復甦，且受惠五一連假推升消費需求，餐飲需求暢旺帶動營收穩步走揚。

累計王品前5月合併營收75.05億元，較去年同期52.18億元成長達43.82％，續創同期新高。其中，台灣事業群47.87億元、年增達20.91％，中國大陸事業群27.18億元、年增達近1.16倍。

面對台灣疫情自5月中急轉直下，餐飲業首當其衝，王品根據去年經驗快速反應，從外帶、外送、電商購物網三管齊下。外帶外送首波以品牌既有外帶、外送餐點，祭出最高85折優惠因應，近期主攻的和牛涮、肉次方等吃到飽品牌，則加速外帶外送餐點研發。

為保護顧客及同仁安全，王品率先宣布暫停全台門市內用，僅提供外送外帶服務，並聯合旗下23個品牌、287家門市祭出最大規模外帶優惠，隨疫情變化滾動式推出新優惠，藉由品牌互相導客，增加營收並穩定就業機會，成功推助營收回補，集團外帶外送業績周周成長。

其中，「薈麵點」業績未受疫情影響，水餃、麵疙瘩等冷凍零售商品熱銷更帶動營收跳增3倍。「12MINI」個人快煮鍋物因價格合理、出餐速度快、品項多元而受上班族青睞。「享鴨」、「丰禾」、「莆田」等泛中餐品牌則受惠家庭合菜需求增加，假日訂單大幅成長。

電商購物網方面，王品優化原有線上零售平台，加速推動「王品瘋美食購物網」上線，將過去在全聯、家樂福等實體通路推出的熱銷商品，做為購物網主力商品，可快速復熱即食的餐點亦受消費者青睞。

而身為王品集團強項的牛排生鮮，亦打破餐廳內用侷限，透過食材銷售延伸到消費者家中。由於疫情升溫以來，消費者減少出門採買、改採線上訂購生鮮食材，使「王品瘋美食購物網」客單價、訂單量、營收均大幅成長。

面對全國三級警戒延長至28日，餐飲業面臨嚴峻考驗，王品表示，集團有充足的現金、足夠的防疫物資、完善的防疫計畫，相信一定能挺過疫情，請各位同仁安心，繼續為顧客提供最好的服務。

(時報資訊)