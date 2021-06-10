國泰金(2882)5月稅後淨利72.3億元，累計前5月稅後淨利達785.2億元，年成長135％，每股盈餘5.93元。子公司國壽累計獲利已超越去年全年水準，達到660.4億元，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利亦創同期新高。

國壽5月稅後淨利50億元，年成長59％，累計稅後淨利年增232％至660.4億元，持續刷新歷年同期紀錄。5月初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPEquivalent)分別為206億元及51億元，皆穩居業界第一。

儘管目前全球疫情仍有所反覆，但一般預期今年國際景氣可望隨歐美經濟逐漸解封及大規模財政刺激而復甦，有利資本市場正向發展。台灣5月以來本土疫情升溫，金融市場雖震盪，但仍展現韌性，惟因台幣匯價相對強勢，致壽險公司外匯操作仍面臨壓力。國壽投資團隊靈活進行投資操作，實現資本利得，並機動調整避險策略，今年以來避險成本率較去年明顯下降，整體獲利表現仍得以穩健增長。

國壽升級版防疫保單，5月單月即銷售2萬件，同時因應金管會遠距暫行原則，5月26日率先推出遠距投保且不斷迭代優化，有效簡化紙本與流程，成功帶動通路以遠距方式持續推展業務，推出一周遠距受理即突破5000件。國壽投資型商品5月初年度保費162億元，未受疫情影響，截至5月底共727億元，較去年同期成長120％，亦帶動5月FYP突破200億元，較前月大幅成長35％。

國泰世華銀行5月稅後淨利19.5億元，累計稅後淨利達103.2億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升；今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加。

在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，5月國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長15％；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至5月底為518萬張，較去年同期成長3％。5月底逾放比率為0.21％，備抵呆帳覆蓋率為770％。

(時報資訊)