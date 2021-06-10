今年的端午節很不一樣，民眾雖然在家，但也要很有節慶感，台北市客委會推出「五月節本草FUN夏」活動，即日起至12日以趣味小遊戲、菖蒲DIY教學及親子劇等線上節目，陪大家平安過端午，期許為廣大民眾帶起生活的正能量。

客語的「五月節」就是端午節，龍舟賽因為疫情全面取消，客委會精心規畫了「五月節本草FUN夏」系列和端午習俗節日活動，陪伴大小朋友平安過端陽。

客委會指出，首先登場的暖身活動「撞走屈原」線上小遊戲，為在家的大小朋友解解悶，運用手指滑動，除了接粽子，還能學習一些生活勵志的客語；「粽味飄香」分享家裡美味粽子的氣氛，也讓大家食指大動，忍不住開始準備包粽子或買粽子，兩檔暖身活動掀開端午節濃濃的節慶感。

五月節系列壓軸活動是12日下午2時，在臉書「台北客家」的直播節目，安排「飛天豬遊端午」親子劇、菖蒲掛飾教學，還有線上留言送本草FUN夏大禮包，要讓大家過一個平安又健康的節日。

客委會主委徐世勳表示，傳統上，客家人的五月節有不少習俗都跟防疫驅毒有關，其中善用植物特性來趨吉避凶是最普遍的作法，線上活動重拾老祖宗運用植物防疫的智慧，結合生活美學，將在直播節目邀請花藝老師線上教學，此外，「飛天豬遊端午」用趣味表演讓爸爸、媽媽在家陪小朋友，了解端午由來和傳統習俗。

他說，除了看表演、線上手作外，在家吃了粽子也不能忘記運動，可愛且朗朗上口的「大家來運動」客語童謠，將由大哥哥和大姐姐帶著大家在螢幕前一起動一動。

(中時 )