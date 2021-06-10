有「情色女王」封號的日本女星壇蜜，前年11月閃婚漫畫家清野通變人妻，日前回家鄉秋田縣橫手市擔任東京奧運聖火傳遞員，卻被發現身形暴瘦，根本瘦成皮包骨，健康問題引發外界憂心，對此，她親自在電台說分明。

壇蜜8日現身家鄉當東京奧運聖火傳遞員，整個人體態非常纖細，尤其一舉起手向民眾揮手時，可看到她的手臂幾乎没肉，修長的脖子也是血管、骨頭分明，完全變成火柴人，過瘦身材不禁引發外界擔心，懷疑她得了厭食症。

壇蜜日前在家鄉傳聖火，被發現暴瘦成皮包骨。（圖／翻攝自體育報知）

而壇蜜9日就在主持的電台節目澄清，否認身體出問題，解釋只是傳聖火當天所穿的運動服尺寸不合身，穿起來太大。而之前就曾傳出壇蜜的健康狀況不佳，經常出現莫名頭痛或頭暈，但一直没找到病因，壇蜜則表示年初有出現這些情況，但看醫生後已經好轉，並坦言祖母離世後，自己的體重的確有下降，但可能吃藥，所以體重一直回不來，不過她也強調：「我非常健康，聖火也一直自己拿著，市長在說話的時候也沒有放下來喔！」

另外，壇蜜閃嫁漫畫家清野通一年半，兩人一直以來都維持「半分居婚」狀態，近來頻傳婚姻亮紅燈，可其實過去壇蜜就曾坦承，「如果一直沒有獨處的時間，我一定會因為受不了爆發出來，我不希望原本很喜歡的人，最後變成討厭對方，所以才選擇各住各的生活方式。」

(中時新聞網)