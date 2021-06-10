中國大陸和印度於拉達克（Ladakh）與西藏交界的邊境衝突至今仍未告一段落。《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，當地大量冰河帶來的豐富淡水資源，搭配附近塔克拉瑪干沙漠的石英砂，攸關大陸是否能順利發展半導體產業，真正成為世界經濟強權。

長期存在邊境爭議的中國大陸和印度，2020年5月起再度於班公湖（Pangong Lake）發生衝突，至今雙方部隊仍未放鬆警戒，且不斷將殲20匿蹤戰機、「飆風」（Rafale）戰機等最先進武器投入前線，確保邊境戰力充足。

《歐亞時報》表示，中國大陸於該地區最大的實際目標，應是當地豐富的淡水資源，例如光在沙克思干谷地（Shaksgam Valley）便有242條冰河。該報指出，由於中國大陸長江、黃河、珠江等主要水系都遭受汙染，不適合用於需要大量極乾淨超純水（ultrapure water）的半導體產業。

印度前資訊與廣播部長泰瓦瑞（Manish Tewari）便曾表示，沙克思干谷地可能被當作中國大陸半導體製造的「大水庫」。特別是該地區接近塔克拉瑪干沙漠，等於同時備有乾淨淡水和石英砂等兩大關鍵半導體原料。

半導體是所有高科技產品的基礎，甚至被稱為21世紀的「新石油」。中國大陸雖然已是全球電子產品的製造中心，但半導體製造仍處於起步階段；而印度也在2020年新冠肺炎（COVID-19）大流行加劇全球半導體短缺之下，更積極於本土建立相關製造能力。《歐亞時報》指出，近年來北京政府與美國、台灣、南韓等主要半導體製造者的關係惡化，讓其只能加速發展相關能力，以免關鍵資源遭他人掌控。

(中時新聞網)