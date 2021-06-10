台北市羅斯福路五段前年發生1起停車場火警，1輛賓士車因引擎故障自燃，波及周遭車輛，台北地檢署追查發現，竟是無良二手車行為了賺錢，故意隱匿引擎問題販售，連車主都渾然不知受害，10日依公共危險罪起訴車行負責人等4人。

2019年10月17日晚間7時許，台北市羅斯福路五段某處地下停車場發生火警，所幸只造成財損，無人傷亡，消防隊火調報告指出，起火原因是自燃賓士車的引擎點火裝置鬆脫，導致油氣外漏起火。

檢警依失火罪嫌通知車主到案，車主喊冤稱，他的車才剛買3個月，車行當時只說水箱有問題，前一天才去修水箱，根本不知道車子為何會自燃。

檢察官發現，該車不只引擎有問題，連里程數也被調整，向上追查到售車的二手車行，認定車行收購該車時，就已知道引擎跟水箱都異常，還以此為由向原車主殺價，轉賣時卻為了提高售價，隱瞞引擎的問題，遂依公共危險，詐欺罪起訴負責人及業務員共4人。

(中時 )