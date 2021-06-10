全台疫情持續緊繃，各級學校停止到校、改採線上授課，為了照顧學生們防疫期間學習不中斷，教育部積極整合官方及民間教育平台並推動多元教學。凱擘大寬頻10日宣布，全力支持停課不停學政策，同步與各地方政府合作，協助於數位有線電視公用頻道（第3台）及凱擘地方頻道（第4台）播出居家學習課程。

凱擘表示，主要提供針對不同階段學子設計的多樣化自主學習資源，包括教育類、體育類、通識類等相關領域課程，不僅讓廣大學生群族在家就能輕鬆學習，還能隨時跟著教學影片做運動提升抵抗力，滿足停課不停學需求。

同時，凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台也配合各縣市政府加強防疫宣導，持續於公用頻道（第3台）現場全程直播各地方政府舉辦的每日防疫應變記者會，針對區域性突發訊息，不定時透過數位有線電視頻道以快訊跑馬方式告知民眾，讓在地居民打開電視就能即時掌握居住地區最新疫情資訊。

凱擘大寬頻旗下12家數位有線電視系統台包含陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇。

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