網路生活平台數字科技（5287）公告5月營收1.40億元，累計前五月合併營收6.69億元，年增率分別為8％、10％。

數字科技表示，今年5月全國進入第三級疫情警戒，數字科技以保障團隊成員健康為首要目標，仍繳出營運亮眼的成績，主要是因公司擁有超過千萬會員人數，加上持續發展多元且便利的服務，如台灣591房屋新增VR看屋及更友善的實價登錄服務、8891汽車開發各項新車資訊及影音等多元化內容，帶動591房屋及8891汽車5月營收均雙位數成長。

此外，加上518熊班更名並推出更貼合用戶之履歷服務及收費模式，518熊班5月營收逆勢成長，推升公司整體5月營收1.40億元，年增率8％，累計前五月合併營收6.69億元，年增率10％。

數字科技表示，台灣本土疫情蔓延，醫療與警政消防的需求擴張，數字科技第一時間捐款予臺北市及新北市政府防疫基金各新臺幣100萬元，共計捐出新臺幣200萬元防疫救助金，齊心為前線的防疫醫護人員、警政消防人員等，增添防疫保護等相關設備，期許早日讓疫情趨緩，讓國人重回健康的生活。

另外，數字科技也表示與用戶共同度過疫情期間，公司旗下591房屋、8891汽車、518熊班、Tasker出任務及結婚吧共五大站台，分別推出不同的優惠刊登方案，例如591房屋及8891汽車自動免費延長套餐天數，518熊班為開啟徵才方案之會員，贈送徵才方案最高30天，結婚吧付費商家亦自動延長方案天數，Tasker出任務年約客戶免費延長VIP期間最高30天，給用戶更加彈性的選項，與用戶一同共體時艱。

數字科技指出，591、8891兩大旗艦平台在台灣市占率第一，穩健貢獻營收，518熊班、小雞上工、Tasker出任務及結婚吧等站台，將積極尋求更多的曝光，集結成完整的人力市場生態圈，並強化香港591新建案業務與線下業者的合作，與香港8591啟動收費下，隨著既有站台優化移動端使用者體驗及增加多元的收費方式，展現站台價值，加上新站台的布局推廣，將對中長期營運有顯著的助益。

(工商 )