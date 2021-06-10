大陸近年各地吹起「文旅熱」，但近期一份「中國特色小鎮死亡名單」在網絡上廣泛流傳，也讓近幾年來如雨後春筍般出現的「文化民俗村」浮濫現象，再度成為各界關注焦點。

新華社報導，2016年5月，號稱投資3億多元、占地1200畝的白鹿原民俗文化村在陜西藍田縣境內開業，以「一夜爆紅」的姿態成為當年西安旅遊市場上的「頂流」，日接待遊客量一度達到15萬人次。

如今，當記者再次走進白鹿原民俗文化村時，這個已停業的民俗村基本荒廢，商戶全部關門倒閉，巷道裡建築垃圾堆積，園區內荒草叢生。從「一夜爆紅」到「帥不過三秒」，白鹿原民俗文化村的教訓值得深思。

據了解，白鹿原民俗文化村項目由陜西渭水文化產業投資有限公司投資運營，景區內按照關中民居、村落特色，依地勢修建了五六排磚瓦結構的平房等設施，用於開設民俗小吃店、非遺作坊、茶文化廣場等。開業當天便迎來12萬人次的客流；2017年新年期間，日接待遊客量達到15萬人次。

民俗文化村一位茶樓經營者直言，頭一年經營狀況最好的時候，茶樓員工有22名，光收銀員就有3個。但第二年，客流就明顯減少，生意遠不如第一年。「這地方就是賣點吃的，還不一定有別處的好吃，人家來一兩次也就不想來了。」

隨著人流每況愈下，2019年，據藍田縣白鹿原管委會統計，白鹿原民俗文化村每天遊客不足千人，許多商家關門大吉；同年8月白鹿原民俗文化村暫停營業。

一個「網紅」景區為何說關就關？報導認為，首要問題出在違規用地。藍田縣自然資源和規畫局工作人員說，白鹿原民俗文化村所屬的498畝土地屬於未批先建，被通報後，當地國土部門對一些違建項目進行拆除，此後2017年和2020年陸續拿到了321畝土地的批文，其餘土地手續正在辦理中。

其次則是缺少規畫，各地的民俗村同質性太高。

隨著「白鹿原」IP熱，短短兩年時間內，僅僅200多平方公里的白鹿原上，就集聚了白鹿原民俗文化村、白鹿原影視城、白鹿倉、白鹿原景觀農業園等6個文旅項目，還不包括其他大大小小的類似鄉村旅遊項目。

陜西省社會科學院研究員張燕說：「一個小小的白鹿原上，哪能承載這麽多的旅遊項目？這本身就形成了區域內競爭，分散了客流，不少文旅項目註定無法存活。」

(中時 )