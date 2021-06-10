新冠肺炎疫情持續延燒，北市府爆不當配發疫苗，獨厚特定診所，許多醫事團體紛紛抱怨打不到疫苗，台北市長柯文哲坦言，北市仍有4萬多名一到三類的人未施打疫苗，因此陳時中部長說的是事實，並自認管控差，但強調最大問題還是疫苗不夠。

柯文哲表示，北市第一到第三類人員有來造冊的是12.9萬人，這部分已經打了8.8萬，所以部長說還有4萬人沒打是事實，其中第一線醫事人員2萬4939人未施打。

柯文哲指出，因此台北市醫師公會反應的那些內容也都是事實，大家抗議也是真的，因為北市府手上真的就是沒有疫苗，今天這個問題就是沒有疫苗。

柯文哲坦言，至於怎麼還會有疫苗流到診所，這就是要檢討改進的，「錯就錯，怎麼會疫苗管控這麼差」，自認市府管控非常差，但終究最大問題是疫苗不夠。

針對小禾馨診所老闆蘇怡寧稱「衛生局說有多餘的疫苗可配發，叫我們趕快打」，副市長黃珊珊表示，請該老闆舉證，會請檢調一併調查。

(中時 )