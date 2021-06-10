（示意圖／達志影像、Shutterstock）

國軍新竹地區醫院遭爆加開門診替VIP打疫苗，院方急急澄清是誤會，對於精準施打疫苗剩餘的劑量請示衛生局後分配遭到放大感到無奈，國防部10日下午發聲明表示造成外界議論，將檢討人員疏責，並即刻調整新竹分院院長職務。

國軍新竹地區醫院遭爆加開門診替VIP打疫苗，不只對象非院內員工，名單上甚至有院長崔以威的家人，但院方澄清，8日當天替護理之家的照服員及長者，開了4瓶AZ疫苗打了35劑之後，還有剩餘劑量，因院內員工有意願者均已施打完畢，為搶在期限內施打，通報衛生局後才請崔以威家人前來施打。

院方澄清，崔以威屬第一線高風險醫事人員，家人也屬高感染風險族群，早在5月3日前開放同住者施打AZ疫苗時，崔以威家人早已預約，碰上疫情嚴峻，崔以威先將親友的針劑讓給院內人員優先施打，此次因所有有意願者均已施打完畢，最後才讓崔以威家人施打。

9日則是因幫員工施打完35劑莫德納疫苗後，還剩8劑可施打，為了在6小時期限內打完避免丟棄浪費，但全院醫護人員皆已施打完畢，院方緊急聯絡新竹市衛生局及北區衛生所，委由衛生所連繫附近診所醫護同仁前來施打，才緊急加開的夜間門診，甚至崔以威還擔心夜間無醫師，自願上陣服務，未料卻遭放大檢視。

國防部10日下午發新聞稿表示，針對媒體報導「新竹空軍醫院疑涉私打疫苗」乙節，國軍桃園總醫院新竹分院院長對未遵相關疫苗接種規定，致遭外界質疑，已自承思慮未周，除向各界表達歉意外，亦主動向國防部提出自請處分。

國防部指出，自疫情爆發以來，國軍醫護人員全力投入防疫工作，協助快篩站及專責病房開設，並支援地方政府醫療照護任務；對於本案造成外界議論，國防部深表歉意，將檢討人員疏責，並即刻調整新竹分院院長職務。

(中時 )