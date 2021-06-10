為疫苗施打亂相扛責！北市衛生局長黃世傑證實請辭 「是我督導不周」

北市好心肝診所近日遭民眾爆料，安排千名「志工」施打新冠肺炎疫苗，深夜診所外大排長龍引起爭議。台北市政府衛生局長黃世傑表示願負起責任，向市長柯文哲口頭請辭。消息一出，PTT網友卻狂刷一排「反觀3+11呢？」

診所深夜偷打疫苗引起爭議，北市政府衛生局長黃世傑表示願負起責任。PTT網友卻狂刷一排「反觀3+11呢？」(翻攝PTT)

針對好心肝診所於深夜替志工們施打疫苗，台北市政府衛生局長黃世傑於市府疫情記者會上坦承，「督導不周，應該要付出最大的責任」，已向台北市長柯文哲請辭。

消息一出後，PTT網友卻留言蓋起高樓，狂刷一排「反觀」，直指3+11的防疫政策、諾富特事件至今仍沒有人出面說要負責或下台。網友表示，「反觀3+11依舊靜悄悄」、「反觀3+11無人道歉也無人請辭」、「反觀3+11、華航、諾富特，誰出來道歉過」、「3+11還沒有人請辭欸，你怎麼那麼快啦」、「3+11要負責了沒了」、「反觀找不到會議紀錄的那個」、「害300多人死亡的沒辭職這個辭職了」。

針對機組員「3+11」隔離政策，指揮中心指揮官陳時中日前強調，「指揮中心政策都是由我負責」。至於北市衛生局長黃世傑請辭消息，傳在記者會結束後，黃已遭到市長柯文哲慰留，是否真的准辭？市府至今尚未回應。

(中時新聞網)