為減緩新冠肺炎疫情造成對公益彩券經銷商的影響，中信銀及台灣彩券自6月10日起至8月16日止受財政部委託辦理公益彩券經銷商紓困補貼之相關作業，電腦型彩券經銷商每月最高補助1萬元、立即型彩券經銷商每月最高補貼3,000元。

台灣彩券表示，今年5月至7月單月佣金收入較去年（109）同期衰退達15％以上之經銷商即符合核發紓困補貼資格，電腦型彩券經銷商每月最高補貼新臺幣1萬元、立即型彩券經銷商每月最高補貼3,000元，最多可領3個月，惟限制不能與其他紓困補助重複請領。

台灣彩券表示，去年曾申請並經核撥款項入帳，毋須再提出申請，台灣彩券將主動依經銷商業績衰退情形計算後按月核發。由於疫情期間，為避免外出移動造成群眾染疫風險，台灣彩券建議經銷商多利用台灣彩券官網線上申請，減少不必要的外出與接觸。至於相關申請方式、經銷商個人佣金收入情形及補貼申請進度及詳細公告可前往台灣彩券官網經銷商專區或中信銀行公益彩券經銷商園地查詢，或直接打電話至中信銀行客服專線 0800-024-999（市話）或0809-077-168（手機）詢問。

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