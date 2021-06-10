富邦悍將內野手林益全開季至今敲出4轟，距離生涯200轟里程碑只差3支，打擊狀態逐漸升溫時卻碰上疫情攪局，雖然如此但他並不著急，利用停賽期間持續修正打擊缺失，「很期待球賽趕快開打，看能否在主場完成200轟，這是很有紀念性的。」

目前中職共有23名球員加入「百轟俱樂部」，但「200轟俱樂部」成員目前僅有張泰山、林智勝2人，林益全只差3轟就能「達陣」就能完成生涯里程碑。

「其實剛進職棒時也沒想過會達成生涯200轟，只想說打久一點就好。」林益全認為，自己所達成的每項紀錄都是靠著每年努力、爭取下場機會慢慢累積下來，「當然會期待達成（200轟），期待球賽趕快開打，現就是把手感維持好，把紀錄完成。」

全台三級警戒延至28日，中職目前也全面延賽，林益全也利用這段時間與打擊教練討論開季至今不足之處，「主要是今年球速快的投手越來越多，教練希望我能縮小揮棒軌跡，這樣才有辦法面對球速快的投手。」

林益全也坦言，目前無法比賽對野手影響很大，主要是沒有實戰，眼睛跟球的速度感可能沒辦法維持，除了依靠發球機練習外，就只能利用實戰投打練習時適應球速，「我有跟教練說希望可以對上洋投，因為速度會維持比較快，讓自己的眼睛不要對球速失速。」

林益全認為，疫情不只影響到訓練，連生活也有很多不便，除了出門必須要戴口罩、護目鏡，他還準備了防護衣要在搭乘大眾運輸時穿，但他還沒穿過，因為老婆林家嘉每周都會接送他往返台中、台北。

「真的要很感謝她。」林益全表示，周一到周五自己跟隨球隊訓練，兩個小孩都交由老婆照顧，所以他有機會時也會幫忙分擔，「像是蝦捲（林益全女兒）要上線上課程，我就坐在旁邊陪她上課，雖然幫不上什麼忙，但就是讓她專心。」

林益全近期也跟老婆學一些料理，也會將煮飯影片放上社群與大家分享，近期學會的拿手菜是「魷魚螺肉蒜」。

(中時 )