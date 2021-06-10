大陸近年來興起「文旅熱」，不少地方熱衷於招商文旅項目，到處造景，許多項目不尊重市場和行業規律，大張旗鼓開張，但也常常一夕關門大吉。大陸旅遊專家就指出，發展特色小鎮應遵循市場規律，水到渠成，不能拔苗助長，要差異化定位，強調一鎮一特色，避免急功近利、過度商業化。

新華社報導稱，陜西省旅遊設計院總規畫師崔寧說：「近年來各地都出現依托民俗、民風的文旅建設熱潮，想法都很簡單，諸如建一條仿古街，自然有人來。但這其實是急就章，沒有考慮項目的內涵是什麼、吸引客流的創新點在哪裡。

崔寧說，發展特色小鎮應遵循市場規律，水到渠成，不能拔苗助長；還要差異化定位，強調一鎮一特色。

陜西省社會科學院研究員張燕也稱，旅遊規畫必須通盤考慮區域內的資源稟賦，對旅遊項目進行科學指導；好的規畫必須依托有資質和經驗的專家、機構，規畫完成後要確保真正落到實處。

張燕直言，其次，必須突出「特色」，將景區建設與地方文化緊密結合起來。「不是所有的地方都能造景，不是隨便修一條仿古街就是景區。」「有自然的山水環境、深厚的文化積澱，才是文旅項目的最佳目標地。」

業內專家說，打造特色小鎮應有長遠眼光，要有做成「百年工程」的氣魄，避免急功近利、過度商業化。國內外成功的特色小鎮很多已過百年，其經驗主要不是跟風、用錢砸，靠的是耐心、創意，一磚一瓦建設、一草一木培育。

專家提醒，特色小鎮建設必須既重「形態」，更重「靈魂」，把特色小鎮建設和鄉村振興有效結合起來；產業發展應當設置一些機制來保護村民利益，讓當地老百姓從特色小鎮的發展中真正得到實惠。

(中時 )