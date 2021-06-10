永慶房屋跟Cheers共同推動「Z世代全方位意向調查」，針對26歲以下的年輕世代，在職場、生活等領域進行大調查。調查回收近4,000份問卷，並同時蒐集X世代（41-55歲）和Y世代（27-40歲）意見做跨世代比較，呈現出Z世代追求生活和工作平衡、講求團隊合作的獨特職場工作觀！

Z世代：「收入和適度工時我全都要！」

根據「Z世代全方位意向調查」結果，Z世代求職時的三大因素分別為「薪水和獎金制度」（74.7%）、「組織氣氛」（53%）和「上班時間和地點」（48.9%），跟X、Y世代的排序一致。然而到了第4名就有明顯的差異，Z世代最在意「工時」問題， X和Y世代則在意「培訓制度」。這項結果顯示，Z世代的年輕人更注重取得工作和生活之間的平衡。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，面對低薪困境，年輕人求職依舊會優先考慮薪獎制度良好的企業和職位。永慶房屋為了持續吸引優秀人才，祭出優渥的保證收入和獎金制度給每一位經紀人。不僅提供業務新人入職前九個月每月五萬的保證收入，工作表現好除了業績獎金之外，年度業績只要達標，每人每年還可再額外領取最高250萬的幸福成家基金！

塗振宏也表示，Z世代希望在工作之餘，仍有自己的時間可以投入學習和培養興趣。永慶深知工作生活平衡的重要性，也亟欲扭轉過往房仲產業的高工時處境。永慶房屋透過「永慶大聯盟」遊戲化的工作平台和AI配對技術等科技工具，不僅簡化傳統紙本工作、讓工作變有趣、也加速房屋買賣媒合；更推出「彈性工作八小時」制度，從制度面上讓經紀人都能彈性安排自己的上下班時間，取得工作和生活的平衡。

用耐心和團隊合作，贏得Z世代的好感

在「Z世代全方位意向調查」中，三個世代對於管理風格的偏好也出現了有趣的世代差異。前兩世代最在意主管能否賦予明確的目標，但是Z世代卻更在乎主管們是否有耐心，能不能依循漸進的指導部屬，其次才是給予明確目標。而對Z世代第3重要的則是「平等無階級的溝通方式」，而Z世代對工作和生活平衡的追求，也讓「不在下班後或假日交付工作」的重要性名列第4，但此項在Y世代中卻排名第5；X世代中更是敬陪末座，僅排第7。

「新世代的年輕人期待一個更平等、合作的組織文化和工作模式，也非常重視與同事和主管之間的交流和互動。因此Z世代在選擇『能與部屬作朋友』選項的比例，也比前兩個世代高出許多。」塗振宏說明，永慶房屋為了創造團隊合作的風氣、促進主管和同事之間的交流，「永慶大聯盟」工作平台運用遊戲化的概念，鼓勵員工組隊一起完成工作，取代傳統上對下指派工作的模式。而工作表現好，團隊成員都能獲得實質獎勵，而不是只有主管會獲得表彰。

塗振宏強調，「團隊合作」是永慶的核心價值之一。講求團隊服務的企業文化，不僅讓同仁之間產生共同完成服務的成就感，也使團隊在有需要時能夠互相支援，讓員工在放假時能暫離工作，好好放鬆。

永慶師徒制度從頭教起 不怕學用落差

在Z世代全方位意向調查中，Z世代對於自身所學能否在工作中發揮一題，滿分5分中僅得3分，勉強及格。塗振宏指出，當今學用落差的狀況仍大。面對學用落差的困境，永慶提供專業的課程培訓和一對一師徒制度從頭指導，讓所有新人皆不需擔心面臨單打獨鬥的狀況。

塗振宏說明，人才是永慶得以成功的關鍵。永慶房屋從企業文化、管理制度到科技工具，全面打造優質完善的工作環境、也持續回應員工需求。讓每一位員工都能適性發揮，不僅服務客戶，也為團隊激盪出更多創意火花和創新服務。完整的人才培育制度，更讓永慶房屋自2018年開始，連續三屆榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。

塗振宏表示，疫情時代下，透過每位員工的努力和創新服務，永慶業績仍維持高峰不墜，也將持續廣徵優秀人才。面對疫情影響，永慶房屋採取視訊面試的方式，讓求職者的逐夢道路不因疫情而中斷，也保障同仁和求職者的安全。自五月中推行視訊面試後，廣受應徵者好評，周周超過百人參與線上面試。永慶房屋歡迎有意挑戰高薪、想要取得工作和生活兩平衡的年輕人和轉職者一起加入永慶的行列。

「工時」條件的排名異軍突起，說明Z世代的年輕人更注重取得工作和生活之間的平衡。（圖/永慶房屋提供）

新世代的年輕人期待一個更平等、合作的組織文化和工作模式，也重視與同事和主管之間的交流和互動。（圖/永慶房屋提供）

《Cheers快樂工作人雜誌》第234期「Z世代全方位意向調查」調查結果：

《Cheers快樂工作人雜誌》第234期「Z世代全方位意向調查」調查結果

《Cheers快樂工作人雜誌》第234期「Z世代全方位意向調查」調查結果

若以滿分為十分，你對目前工作的滿意度為幾分？

Z世代平均分數：6.7分/10分

全體世代平均分數：6.8分/10分

你認為目前的工作能發揮你的所長嗎？

Z世代平均分數：3.2分/5分

你認為在學校所學，有助於你在工作上發揮所長嗎？

Z世代平均分數：3分/5分

(中時新聞網)