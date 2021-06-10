台北市好心肝診所爆出偷打疫苗，外界議論紛紛，北市衛生局長黃世傑更向台北市長柯文哲口頭請辭，對此，基隆市長林右昌表示，這是一件非常不可思議的事情，基隆不可能會發生類似狀況。

林右昌指出，目前中央只開放醫院、衛生所替民眾接種，而北市為什麼會將疫苗撥給診所，真的很不可思議，對於台北會發生這樣的狀況，他感到匪夷所思，目前檢調單位正在釐清，很明顯是違規狀況。

林右昌說，其中更重要的問題是，施打疫苗相關規定記載的很清楚，主要是針對第一類醫療院所人員，其次開放第二、三類，他強調，基隆市不可能會發生這種狀況。

此外，林右昌進一步說明，市府日前推動「疫苗快打計畫」，預計6月底和20間診所簽約，一切都會遵照中央指示辦理，至於在7個行政區設置施打站，目前有升級版想法，他說，思考到75歲以上長輩行動不方便，也需要家人陪同，預計未來會在更多地方設置施打點。

(中時 )