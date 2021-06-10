針對高端新冠疫苗二期臨床試驗10日解盲，台北市長柯文哲表示，若成功是以抗體為標準，那百分之百成功，但重點是有沒有免疫效果，並痛批疫苗政策冒險冒太大，不是大內宣能克服的。

柯文哲表示，二期成功失敗就看你怎麼定義，如果疫苗打下去檢測血中有沒有抗體，若以有沒有抗體當標準，那100％成功，但現在問題是，不知道有沒有免疫效果，所以這還是科學問題，每個人有每個人的想法。

柯文哲表示，他贊同疫苗是國防工業，但如果是他決定，一開始就會選擇代工，以戰養戰，日本雖然有好幾家研發疫苗，但第一線還是買疫苗，然後慢慢研發，這策略比較對。

柯文哲指出，而韓國直接做代工，要發展自己品牌的疫苗，就算他們是世界上具一定強度的國家，但還是有國際現實，對國家實力的正確估計。

柯文哲指出，韓國都不敢發展自己品牌的疫苗，台灣行不行？「我也不敢說一定不行」，但冒險冒太大，所以日本的策略是最穩當，同時發展自己品牌的疫苗、同時代工、同時也向國外買，從策略上來看，日本還是比較穩健的國家。

對於台灣發展國產疫苗，柯文哲認為，我們這樣冒進，對不對每個人邏輯不一樣，也許像他一樣當醫生的比較保守，都會先求不傷身再求有效，每個人看法不一樣，「我也不便批評」。

柯文哲指出，AZ跟莫德納大家都這麼偏，那未來要拿莫德納與國產相比就是問題，「這有時候也不是靠大內宣就可以克服的」，人民還是有他的判斷。柯強調，要發展國產疫苗戰略上是對的，但要不要全部賭在那裡可以討論。

(中時 )