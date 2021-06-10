疫情不見趨緩，各級學校繼續延長停課至7月2日，台南市教育局從停課開始推出公版直播教學，深受家長與學生歡迎，已突破657萬人次點閱，今也宣布將推出第三版直播教學課程表，6月15日到7月2日台南市直播老師，持續陪伴國小低年級學生在家自學。

台南市長黃偉哲表示，台南公版直播教學影片累計點閱人次超過657萬，平均每天上線觀看高達30萬人次，原訂6月11日全部課程可全部結束，卻因疫情仍未平息，學校停課到期末，家長期盼直播課程能繼續，經教育局與直播團隊教師討論後，決定為全國低年級學生堅持下去，直播教學一路延續到學期末。

教育局長鄭新輝表示，統計台南市教育局線上自主學習網從5月19日到6月8日，短短20天內，總瀏覽量有3000多萬人次，相較於去年整年進入線上自主學習網，約僅77.9萬人次，成長驚人。 原本直播教學在這周告一段落，但考量低年級小朋友在家自主學習有難度，在許多家長敲碗「直播課程不要停」期待下，教師團隊決定延續低年級直播課程，內容將以引發學生學習興趣、強化基礎學力和生活應用為重心。

第三版直播教學課程，以低年級為對象，每天上午維持3節課，內容包含國語文、數學、生活、全英語主題課程等3領域4科目，國語文將以強化低年級寫作與閱讀理解能力為目標，透過主題式教學，引導學生擴寫句子，並延伸到五星級造句法，進而帶入主題閱讀。

數學則以繪本為題材，吸引低年級學生對數學感興趣，從古羅馬人數字、夢想家披風、義大利麵的肉丸子、零不只是沒有、誰先吃桃子等精彩數學繪本，教導量的比較、數字的由來、幾何圖形的拼排等數學概念。

全英語主題課程將維持目前全英語教學，融入生活體驗與樂遊探索的主題，3位外師表情與肢體語言豐富、發音標準，自推出以來許多家長也覺得很有趣並樂於和孩子一起上課。生活課程持續以具創意的防疫健康新生活、藝術與律動為主題，帶著學生最愛的玩偶一起做護眼操、暖心陪伴共學。

(中時 )