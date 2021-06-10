因5月中旬起疫情大爆炸，以致遠百（2903）、 寶雅（5904）等百貨零售服務業，受疫情影響，採縮時營業、或部分門市暫停營業，導致5月營收少見呈衰退；其中遠百合併營收衰退13％，本業遠東百貨則衰退逾二成，寶雅5月合併營收達13.13億，較去年同期微減0.57％，在疫情還看不到盡頭下，新版電商POYA BUY加速6月底登場。

寶雅5月合併營收達13.1億元，月減9.4％、年減0.57％；累計前五月合併營收74.8億元，比109年年同期的67.7億元，年增10.58％，仍持續創同期新高。寶雅指出，截至5月底為止，全國共有266間寶雅、26間寶家，儘管疫情嚴峻下，寶雅國際將持續展店，以帶來正面貢獻。

寶雅指出，因全台疫情嚴峻，不少門市成為確診者足跡後亦縮短營業時間，提前閉館消毒，或隔日暫停營業進行大消毒，前提以顧客、員工安心為優先考量，頻繁地停業消毒的門市就超過200家，防範疫情，寶雅寶家全台門市皆以1人1坪方式進行人流管制，同時根據場內實際人數，減低消費者群聚風險，並持續做好消毒及防護措施，近期各門市環境更加強環境消毒，入店皆設有簡訊實聯制登記。

也因為包括口罩收納盒或是長時間佩戴口罩摩擦造成不適，在耳後可使用的減壓墊都是熱賣商品，也不少人也會選購具有抗菌功效洗手乳或是能加強防疫的護目鏡等，相關商品業績均呈數倍成長。

遠百控股旗下包括本業遠東百貨、轉投資SOGO百貨與愛買量販等，其中量販超市業績相對亮眼，但遠東百貨、SOGO百貨因確診者足跡，相繼暫停營業、提前閉館消毒，甚至縮短營業時間，以分流上班人潮等，遠百強調，5月合併營收24.88億、年減13.77％，累計前五月營收147.76億元、年增4.99％，仍創同期新高紀錄。

(工商 )