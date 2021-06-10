國巨（2327）10日公告，4,000張庫藏股達陣，總計斥資18.79億元，買回平均價格為469.79元，買回股份占公司已發行股數達1.4％。

國巨原定在5月17日至7月13日執行第十四度庫藏股，不過實際僅買至6月10日，就已經全數買回4,000張自家股票，較原訂時間提前約一個月。

(工商 )