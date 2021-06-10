國巨庫藏股提前達陣 4,000張全數買回 18:112021/06/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）10日公告，4,000張庫藏股達陣，總計斥資18.79億元，買回平均價格為469.79元，買回股份占公司已發行股數達1.4％。 國巨原定在5月17日至7月13日執行第十四度庫藏股，不過實際僅買至6月10日，就已經全數買回4,000張自家股票，較原訂時間提前約一個月。 台積電配息加碼外資按讚買超1.1萬張 他曝一重大關鍵 櫃買10日通過華景電通上櫃案 (工商 ) #國巨 #庫藏股 #全數買回 #提前達陣 #公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京元電移工2篩竟有30人轉陽 正等待PCR結果 11:282021/06/10 生活 櫃買10日審議華景電通上櫃案 10:002021/06/10 財經 監理壓力測試 國銀全數過關 04:102021/06/11 財經要聞 《傳產》倉儲物流旺 國壽擲15億買大溪丁建地 12:342021/06/10 財經 台東醫院門診全停 2000慢性病患領嘸藥 04:102021/06/10 焦點要聞 台股充電 收復萬七失土 04:102021/06/11 財經要聞 Q3攻略看過來！專家幫你畫好投資重點 09:002021/06/10 財經 國產疫苗有國際認證風險 04:102021/06/10 焦點要聞 全台最大房東又出手！這次豪砸15億買桃園大溪 16:532021/06/10 房市新訊 丁怡銘爆特權 立委批出過什麼力 04:102021/06/11 焦點要聞 無畏疫情股市再創新高 印度基金後市可期 13:232021/06/10 財經 財經熱門新聞 京元電移工爆料日媒 公司做錯這件事成染疫破口 - 財經 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 高端解盲成功開盤飆漲停 台積電站上600元大關 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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