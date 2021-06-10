疫情狂燒，金管會加速推動金融數位化。金管會銀行局10日公布推動金融數位化成果，截至2020年底止，「個人貸款」線上核貸金額達新臺幣1兆1,738億元，「線上房貸、車貸」於原抵押權擔保範圍內之增貸核貸金額約472億元，另外，截至2021年3月底止，數位存款帳戶開戶數達728萬戶。

金管會銀行局主秘童政彰指出，金管會自2015年起推動「打造數位化金融環境3.0」，已開放銀行「既有客戶」在線上辦理存款、授信、信用卡、財富管理、共同行銷等12項服務，並在2019年5月再新增開放10項得線上申辦之業務項目，例如新戶辦理個人貸款、申請涉及保證人之個人貸款及原抵押權擔保範圍內之增貸、取得法人戶同意查詢聯徵中心信用資料等，如今成果顯著。

據銀行局統計至2021年3月底，已有36家銀行開辦數存業務（包含2家純網銀），已開立戶數約728.3萬戶（純網銀3.7萬戶），其中第三類帳戶（用他行存款或信用卡客戶於線上開立帳戶）達約278.2萬戶（純網銀3.3萬戶）最多，其次為第二類帳戶（自行既有客戶於線上加開帳戶）約261.4萬戶，第一類帳戶（用自然人憑證開戶）約188.7萬戶（純網銀4,722戶）。

而國銀發展數位帳戶前五大為：台新銀（249.7萬戶）、國泰世華銀（112.4萬戶）、永豐銀（79.1萬戶）、第一銀（55萬戶）、王道銀（45.7萬戶）。

童政彰指出，疫情期間，金管會也祭出多項措施。已在2021年6月2日同意銀行公會所報開放「既有法人客戶」辦理線上貸款的安控機制，企業紓困貸款亦可以數位化方式辦理，另外，銀行公會也進一步研議開放「法人新戶線上貸款及對保」所需相關安全機制。不過，法人新戶線上開戶較複雜，要考量洗錢防制、股東結構、實質受益人確定、資金來源等，所以目前研議先開放三人合資公司，尚在研議相關技術中。

童政彰表示，為因應國際數位監理科技發展，提升監理資料蒐集、處理、分析等場外監控作業之自動化、即時性與智慧化之應用，金管會於2020年8月11日公告委託集中保管結算所建置票券金融公司數位監理申報暨分析系統及辦理相關監理資料蒐集處理作業，預計今年6月28日正式上線。

(工商 )