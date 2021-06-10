二極體廠虹揚-KY（6573）公告5月份自結營收為2.14億元，較上月增加3.5％、年增75.2％，繼4月份後，營收連續第二個月突破2億元大關，也是虹揚-KY上市後首次連續兩月營收破2億的表現。

虹揚-KY發言人程御峰表示，五月中開始，台灣的疫情漸趨嚴峻，除了相關防疫措施加強外，台灣分公司也已經啟動員工分流上班的機制，但整體的營運狀況仍維持正常，也繳出一份亮眼的成績單。

其中，5月份銷售最亮眼的產品為橋式整流器，因應外界龐大的電源供應整流需求，銷售占比也來到約43％；太陽能二極體表現也依舊穩健，雖然前端原物料較為短缺，但仍維持在三成左右的銷售占比。

針對今年下半年的狀況，程御峰指出，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部分交期已排到明年；同時虹揚-KY也積極布局保護類元件與蕭特基二極體等產品，並有數種熱門封裝產線擴增，預計於Q2將陸續完成布建，希望能於今年下半年開始對公司業績有正向的挹注。

(工商 )