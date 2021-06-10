連日來，雲南象群北遷一事，牽動著大陸乃至全世界媒體的目光。其實對待動物的態度，被公認是社會文明程度標誌之一。而這批大象沿途所受到的優待，就是一種文明水準的體現，折射全大陸的動物保護意識，也是在向全世界傳遞一種態度：保護野生動物，中國社會是願意付出巨大成本的。

《新京報》報導，從4月象群開啟北遷之旅起，一路上，它們從普洱到玉溪再到昆明，一路「逛吃」，被網友調侃為「象群旅行團」。為了保障它們的生活，大象所到之處有關方面為它們準備了充足的食物，一路投餵；與此同時，為了保證它們的安全和行進路線，相關各地還疏散了沿途民眾、封閉了相關街區，為大象讓路。

報導稱，人們全方位地關注這批大象，始終在商討解決辦法，沒有貿然採取措施。這本身也說明了大陸對待野生動物的審慎：一定要確保這些大象有個安全、理想的歸宿。

報導強調，對待動物的態度，被公認是社會文明程度標誌之一。而這批大象所受到的優待，就是一種文明水準的體現，折射了全社會的動物保護意識，也是在向全世界傳遞一種態度：保護野生動物，中國社會是願意付出巨大成本的。

中國從官方到民間的努力，也受到了外國網友的關注，網友們紛紛寫下諸如「感謝中國沒有傷害它們」；「能夠採取措施讓遷移象群遠離居民區，真不錯」等等留言。

報導說，而這群大象堪稱「國際象導」，帶領全世界網友近距離的觀察中國。除圍觀大象本身，甚至也外溢出了其他話題，「原來中國還有熱帶雨林」「位於西南的昆明居然有800萬人」等等。

這都豐富了國外網友對中國的認知，讓全世界以獨特的視角認識了中國，以及中國為生態保護所付出的努力。一次大象北行的偶然事件，卻在相當程度上推廣中國形象，並收穫了許許多多的正向回饋。

(中時 )