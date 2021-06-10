阿根廷總統費南德茲今天與來訪的西班牙總理桑傑士出席一場活動時，提及阿根廷人來自歐洲，而巴西人則「來自叢林」，引發輿論譁然，他數小時後在推特發文致歉。

法新社報導，費南德茲（Alberto Fernandez）偕同桑傑士（Pedro Sanchez）在布宜諾斯艾利斯與企業領袖會面時表示：「我是歐洲主義者。我對歐洲有信心。」

他接著宣稱，墨西哥詩人巴斯（Octavio Paz）曾寫過「墨西哥人源自印地安人，巴西人來自叢林」；而「我們阿根廷人乘船而來，這些船來自歐洲。」

路透社報導，費南德茲指的是阿根廷有許多歐洲移民。他後來為這些言論致歉，並表示他為阿根廷的多樣性感到驕傲。

英國廣播公司（BBC）報導，有評論家指出，費南德茲引述的話並非出自諾貝爾文學獎得主巴斯，而是來自阿根廷歌手內比亞（Litto Nebbia）一首歌的歌詞。費南德茲曾說過自己是內比亞的忠實歌迷。

費南德茲的推文寫道：「20世紀上半葉，有500多萬移民來到我們國家與原住居民一起生活。我們對於國家的多樣性感到驕傲。」

費南德茲並表示，他「無意冒犯任何人」，但對於任何受到冒犯的人，他要「致上歉意」。

(中央社)