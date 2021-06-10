國內本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心今天(10日)公布國內新增本土個案263例，28例死亡。其中本土個案以新北市112例最多，台北市58例居次。資深媒體人韋安看到新北如今的疫情，舉前總統蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」指出，今天若不敢篩檢、或沒篩檢到，明天就是大危機。

韋安10日在臉書貼文表示，經國先生有一句名言「今天不做，明天就會後悔」。今天若不把新冠病毒抓到，把不幸的感染者篩檢出來，明天就會是一長串的感染鏈。

韋安指出，新北人口數最多，地緣又在疫情「震央」周邊，疫情慘重，確診數最多，是難逃的命運。因此能篩檢，就儘量篩檢、拚命篩，儘可能把傳染源都找出來；就算目前確診數字「第一」，卻是最勇敢和有擔當的防疫策略。他甚至認為，「今天不做，明天就會後悔。」今天若不敢篩檢、或沒篩檢到，明天就是大危機。即使今天的確診數字難看，只有儘量篩檢、未來才能把疫情壓下來。

韋安之前曾表示，許多公衛專家其實都很肯定新北市的防疫表現，如廣篩措施、成立區域防疫中心、圍堵病毒在重熱里等，只是他們不願公開表態，怕陷入政治口水戰。他甚至認為，隨著新北防疫數據和成績一一呈現，只會做、不會說、做事比政治重要的新北市長侯友宜，最終的防疫成績，會是縣市長中最亮眼的。

(中時新聞網)