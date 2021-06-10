《我的老闆是隻貓》 張睿家對嚴正嵐展開貓的報恩。（七十六号原子提供）

張睿家飾演貓妖總裁散發傲嬌氣息。（七十六号原子提供）

張睿家在奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》化身「貓妖」總裁，他留在人間只為守護救命恩人嚴正嵐，卻意外談起一場人貓禁忌愛戀！張睿家本身就是貓奴，對喵星人習性一清二楚，當場傳授嚴正嵐搔下巴絕技，他眼睛發亮直說：「貓超喜歡這樣的！」

《我的老闆是隻貓》由金鐘導演姜瑞智執導、金鐘編劇林珮瑜、犢影制作製作、七十六號原子監製，集結張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸、唐振剛、孫情等人主演。劇情描述傲嬌總裁張睿家的真實身份竟是貓妖少主，為了報答嚴正嵐兒時的救命之恩，他帶著「犬妖」李齊留在人間展開「少女養成記」輔佐她長大成人，直到她為了完成爺爺看她結婚的願望，積極參加相親活動，張睿家賭氣之下才意識到自己愛上眼前這個單純善良的女孩，但人與妖、貓與人之間的懸殊，讓他們純粹的愛情才剛萌芽就面臨各種考驗與阻撓。

張睿家這次甩脫陽光形象，他飾演的總裁雷昊陽，不僅是個無敵工作狂，還集任性、毒舌、冷酷於一身，他形容角色個性：「很傲嬌，活在自己的世界！」嚴正嵐則飾演公司行銷主管蔣可淇，她表示自己的外型常給人可愛印象，這次演出職場上的幹練女性散發女人味，包括妝容、服裝跟表演都下了不少功夫，但一遇到張睿家又要冒出滿滿粉紅泡泡，對她來說是雙重挑戰。

養了4隻貓的張睿家，將自家貓咪的行為模式套入角色，他笑說：「貓有很多個性，但牠們不會有太多情緒轉折，所以我在演雷昊陽時，有幾場戲的節奏、反應特別有趣，也很可愛，希望養貓的人看了會有共鳴，是這部戲好玩跟迷人的地方。」有場兩人約會談戀愛的戲，張睿家主動傳授「搔下巴」手勢，讓嚴正嵐撫摸他的下巴，他傳神模仿貓咪討摸的享受表情，為這場戲添增人貓戀的趣味小細節。

(中時 )