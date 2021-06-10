昨(9)日台積電公布第一季股利，將發放2.75元，今(10)日股價即開高走高，上漲13元或2.21%收至599元，帶動相關半導體族群往上攻，也帶動加權指數大漲193點，指數重回17100點之上。

不過，台積電最新的月營收已公布，5月營收達1123億元，月增0.9%，年增19.8%，呈現雙增長並創同期新高，不過5月的營收與4月的營收1113億元相比，單月的成長力道不如其他電子族群的表現。這個營收數字，會不會讓更多投資者觀望，股價繼續陷入漫長整理呢？

據台積電公司的財測，第2季的營收目標是129億至132億美元，以美元兌台幣參考匯率28.4元計算，約在3663億元至3748億元，中間值為3706億元。而第2季的前兩月營收，共計2236億元，以中間值來計算，達成率僅60.3%，代表6月必須有1470億元，若以低標來說，6月營收也必須有1427億元。

然而，台積電單月營收的歷史新高是今年3月的1291億元，要比歷史新高再成長10%以上，不是完全不可能，但坦白說難度非常之大，所以台積電第2季營收能不能達標，筆者認為將攸關整體電子股與大盤的後勢。

另一方面，建議投資人近期必須留意台積電對第2季財測，有沒有調整的動作，如果往下調，股價可能會「校正回歸」，如果公司表明不需要調整，反而透露有期望達標，股價可能往上站回600元，然後有機會挑戰679元歷史高點。

相信台股投資人都期盼權王台積電可以重返榮耀，重演今年1月的漲法，帶領加權指數挑戰18000點、19000點，而台積電的營收成長性，筆者相信絕對是決定一切的關鍵！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)