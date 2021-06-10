新冠肺炎疫情仍未平息，近期更發生多起「死後確診」案件，通報衛生局行政相驗卻屢遭拒絕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻稱：「猝死都是檢方相驗，相信檢察官會很小心」，劍青檢改10日強調，這是我國長期以來行政、司法相驗界線混亂的錯誤觀念，在疫情爆發階段已造成巨大防疫破口，呼籲警政署盡速確立正規行政相驗程序，落實辦理。

劍青檢改指出，近日已發生多起民眾通報住家死亡案件，基層員警缺乏專業、防護及隔離配套，聯絡衛生局卻遭以「非確診者」為由拒絕行政相驗及採檢，員警聯絡家屬、報請司法相驗後出現多件「死後確診」，後續卻未獲任何實質協助，不敢回家還得自己找防疫旅館隔離，令人不可想像。

劍青檢改說，本會近日連續聲明強調，近期「病死」或「自然死」案件很可能是因新冠肺炎死亡，依據行政相驗優先原則，均應通報轄區衛生所或縣市主管機關指定的醫療機構驗屍，且基於防疫要求，更應對屍體進行PCR採檢，排除傳染風險，除非涉及「非病死」或「可疑為非病死」，否則應由醫師直接開立死亡證明書。

劍青檢改解釋，我國長期以來行政相驗與司法相驗界線混亂，導致基層員警無所適從，指揮中心稱「因為猝死的個案，那是檢察官在相驗」，其實一直都是檢警未推辭、盡力支援，但目前正處疫情爆發階段，錯誤作法已造成巨大防疫破口，不應繼續容忍，否則將釀成重大災害。

劍青檢改指出，如今新北市衛生局與警察局已開始正確執法，衛生局在接獲警方通報後，即迅速派員前往行政相驗，員警在完成階段任務後便已撤離，呼籲警政署盡速確立正規行政相驗程序，通令全國警察局落實辦理，確保基層員警能夠有效及安全地執法。

(中時 )