美國總統拜登周三簽署行政命令撤銷川普政府對大陸TikTok和WeChat禁令，同時要求對包括中國在內的外國對手的應用程式的安全風險展開評估，外界解讀這是美方決定解禁TikTok與WeChat的訊息。但是分析人士說，拜登新的行政命令其實是為包括這2項應用程式設立更好的審查標準和程序，TikTok和WeChat的事情「還沒有結束」。

據《美國之音》報導說，拜登的行政令撤銷並取代了前總統川普簽署的3項行政命令，其中包括因國家安全原因禁用TikTok、WeChat及其它大陸的手機應用程式進行網路交易。其中TikTok是大陸短影音平台抖音的國際版，WeChat則是大陸騰訊公司的社交媒體微信海外版，在美國有大量華人使用。

分析人士說，拜登新的行政命令其實是為這2項應用程式設立更好的禁用標準和程序，讓禁令更經得起法院的挑戰。（圖／推特@POTUS）

白宮表示，新的行政令指示商務部對外國對手有關聯的軟體應用進行安全評估，並酌情採取行動。白宮同時也設立了評估標準，例如應用軟體的所有者與管理者是否支持外國對手的軍事或情報活動或參與惡意網路行動，以及收集敏感資料等。

川普政府曾發佈2項行政命令禁止與TikTok或WeChat其母公司交易，但禁令在法庭受阻，一直未正式生效。川普卸任前又制定行政命令，禁止與支付寶、騰訊QQ等8個大陸軟體應用交易，但是此禁令從未發佈。

報導說，美國政府高級官員表示，被撤銷的行政令上所列的手機軟體都將根據新發布的程序接受審查，美國海外投資委員會（CIFIUS）對TikTok的調查仍然有效，而並且還在持續進行當中。

霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）表示，川普簽署過4項有關保護資訊的行政命令，拜登只撤銷了後面3個針對TikTok和WeChat等中國應用程式的行政命令，但沒有撤銷防止資訊轉移至中國的基本框架，理論上他仍有權對構成潛在威脅的公司採取行動。

分析人士認為，拜登政府試圖在國家安全上制定更好的機制，讓後續出台的禁令經受得住司法挑戰。美國戰略與國際研究中心（CSIS）戰略科技專案主任詹姆斯·路易斯（James Lewis）說，法庭以「武斷和任意」為由推翻了川普的禁令，拜登將為新的行政命令提供更強有力的基礎和明確的標準。這意味著，TikTo與WeChat將經歷另一輪審查，而且禁用的理由不會在法院被輕易挑戰。「是第2回合的開始，TikTok這次沒那麼容易逃脫了」，他強調，「事情還沒有結束」。

曾對禁令提出告訴的微信用戶聯盟對拜登的做法表示歡迎，以言論自由為由反對封禁TikTok和WeChat的美國公民自由聯盟（ACLU）在推特上說，美國商務部接下來的審查「絕不能用於制定未來禁令或其他非法行動，成為將我們導入同樣歧途的煙霧彈」。美國國會共和黨參議員霍利(Josh Hawley)認為拜登撤銷禁令是「犯了大錯」。他說：「（這）顯示出在中國獲取美國人個人資訊和中國日益增加的企業影響力方面令人擔憂的自滿。」

拜登新的行政令要求美國商務部與其他聯邦機構合作，就保護美國人敏感資訊免受外國對手獲取提出建議，並由行政、立法部門採取應對措施。該命令還指示國家情報總監和國土安全部長在60天內向商務部提供相關的風險和安全性漏洞評估。

(中時新聞網)