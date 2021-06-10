大陸針對大型企業祭出反壟斷措施，今年4月阿里巴巴收下182.28億人民幣（約新台幣802億）的罰單，騰訊也遭開罰人民幣100億（新台幣430億）當局嚴厲的手段讓許多企業風聲鶴唳，沒想到近期卻傳出美國也有意對大型企業做出限制，民主黨眾議員之間傳閱一份反托拉斯草案，可能就此改變科技巨擘的經營模式。

CNBC報導，民主黨眾議員之間傳閱反托拉斯法的草案，其中一項要求蘋果、亞馬遜及谷歌等企業改變商業模式，當他們在經營app市集或銷售平台的同時，禁止優先販售自家產品或app，若被發現違反規定，可能會面臨罰款，金額為該企業在美國營收的30%。

此外，若企業旗下的業務，使平台有優先販售自家產品的誘因，應該要將該業務出售，以保持平台的獨立性。同時，該草案也增加大型企業併購的難度，必須證明被收購的企業不會與原有的任何產品或服務產生競爭。

另外，業者必須讓用戶可以任意帶著所有資料離開，不得壟斷客戶資訊，該草案也建議提高監管單位的預算，增加控管幅度能力，儘管如此，該草案在正式公布前仍有大幅修改的可能。

事實上，眾議院司法反壟斷小組委員會曾對谷歌、蘋果、Alphabet及臉書等四家科技巨擘進行調查，有多數人同意報告中對壟斷的調查結果，並應改革反托拉斯法來限制大型科技業者的力量。

(中時新聞網)