防疫優先，日月潭伊達邵碼頭封閉。（廖志晃攝）

端午節連續假期將至，但因疫情升溫，南投縣公、民營景點，配合防疫3級警戒休園，多數旅宿業不收旅客；日月潭水位上升，為防止遊客群聚湊熱鬧，碼頭全部關閉；台灣好行公車也都減班行駛，請遊客別來了。

近日幾波降雨，讓日月潭水位回升，蓄水率突破58.8％，吸引許多遊客，卻也讓商家和居民擔心群聚感染；因此，除了之前關閉的朝霧、水社及玄光寺碼頭，連伊達邵碼頭也關閉到3級警戒解除。

南投縣觀光處長陳志賢表示，縣內旅館及民宿，也都主動暫時不收住旅客，並利用管制期間進行房務整修、環境整理及規畫優質體驗行程，以便未來解封後，提供更優質的住宿品質。

交通方面，客運及台灣好行也配合疫情大幅減班及降載，清境線24班次減為10班、溪頭線22班減為2班、東埔線7班次減為5班。

南投縣各觀光遊憩據點，休園或暫停營業情形，清境高空觀景步道及雙龍瀑布七彩吊橋休園至6月28日；竹山瑞龍瀑布園區及竹山梯子吊橋（天梯）封閉。

埔里鎮地理中心碑、觀音瀑布及鯉魚潭休園。南投縣日月潭遊客服務中心（舊風管所）視疫情狀況再行開放。觀光遊樂業九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，暫停營業。

日月潭國家風景區向山遊客中心（台21線入口處封閉），伊達邵、埔里、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊關閉。

台大溪頭、下坪自然教育園區及鳳凰自然教育園區，全面休園，停止遊入園及住宿；梅峰農場、翠峰農場（卡爾小鎮）暫停營業。

(中時 )