國產疫苗高端疫苗二期臨床今天完成解盲後，接著下一個解盲的就是聯亞生技。聯亞內部深具信心，預計在6月底解盲，目標是7月通過台灣緊急授權（EUA），也已規劃在印度進行三期臨床實驗。

聯亞生技董事長王長怡日前接受電視台專訪時表示，聯亞生技生產的COVID-19疫苗，預計將在6月中旬整理好二期臨床數據，6月底解盲；若解盲成功，期望7月中旬能通過台灣緊急授權（EUA），並開始供應疫苗。

王長怡表示，聯亞的疫苗已經在6月就開始投產，最快7月中就可以開始供應，並且在8月中完成交付全部500萬劑。

王長怡說，這次疫苗研發算是台美合作，引進國外資金，但著重在台灣生產；而聯亞生技先前已經和印度、巴西政府聯繫，待國內二期臨床試驗完成、取得EUA後，馬上就能提供幾百萬劑疫苗。同時很快會在印度展開超過萬人的第三期臨床試驗。

王長怡說明，聯亞疫苗使用的是最安全的次單位疫苗技術，初期階段確實比國外疫苗慢，但這是因為政府要求的比較謹慎；至於二期臨床試驗也比其他國家嚴格很多，甚至在生產部分都是採用三期的管理標準進行。

她表示，要拿到疫苗的正式藥證，必須做完第三期臨床試驗才能達成，這個部分則是比照美國和歐盟的要求。

聯亞生技營運長彭文君表示，現階段國際疫情依舊嚴峻，已核准上市的疫苗全球都在搶，交貨期及分配比例是重要關鍵。很多國家仍打不到群體免疫的施打比例，截至年底前，國際疫苗供給缺口仍相當大，尤其疫苗持續變種中，從科學的觀點上，要抑制疫情，讓更多疫苗上市是必要的。

彭文君表示，聯亞COVID-19疫苗目前採取雙軌進行，台灣聯亞負責做到二期臨床，目標拿到台灣緊急授權（EUA）；美國子公司則進行國際臨床，後續印度的三期臨床將由美國子公司負責執行。

針對國產疫苗第三期臨床前能不能先申請緊急授權（EUA）的爭議，生策會日前發布聲明表示，若因應國家緊急情況必須進行緊急使用授權審查，建議可以國際已核准疫苗作為比較基準；針對療效被國際認可的生物標記物（biomarker）指標，如施打後所產生有效抗體的效價及細胞免疫反應做為評估依據，訂定審查標準、主動公告、審查過程透明化並公布相關數據。

(中央社)